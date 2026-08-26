فاجعة أمام "ماجدي لاند".. صهريج "عكس السير" يتسبب بحادث مروع في أربيل (فيديو)

وذكر المصدر في حديث لـ" "، إن "شاحنة صهريج كانت تسير بسرعة بالاتجاه المعاكس (عكس السير) أمام مدينة ألعاب (ماجدي لاند) على طريق - كسنزان، فقد سائقها السيطرة عليها كلياً، ما أدى إلى اصطدامها المروع بثماني سيارات مدنية كانت تسلك الطريق ذاته".وأضاف أن "الحادث أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح لم يتسنَّ إحصاؤهم بدقة حتى الآن، فضلاً عن تحطم السيارات المتضررة وتوقف الحركة المرورية كلياً في الشارع"، مشيراً إلى أن "فرق الإسعاف والشرطة هرعت إلى موقع الحادث لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفى، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً عاجلاً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائق الشاحنة وتسهيل حركة المرور".