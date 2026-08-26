مصدر يكشف حصيلة حادث أربيل المروع: مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين

وذكر المصدر في حديث لـ" "، إن "الحصيلة الأولية المؤكدة للحادث الذي وقع أمام مدينة ألعاب (ماجدي لاند) على طريق - كسنزان بلغت أربعة قتلى وستة جرحى إصاباتهم متفاوتة، جراء الاصطدام العنيف الصادر عن انحراف الشاحنة وسيرها عكس الاتجاه المسموح به".وأضاف المصدر أن "فرق الإسعاف والشرطة أكملت إخلاء الجثث ونقل المصابين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج المستعجل، فيما تستمر فرق المرور في رفع المركبات المحطمة وإعادة فتح الطريق وإنسياب حركة السير"، مشيراً إلى أن "السلطات الأمنية تحفظت على سائق الشاحنة المتسبب بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".