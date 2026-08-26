كادت أن تقع كارثة.. طائرة إيرانية تقل عراقيين تخرج عن المدرج في مطار مشهد

وبحسب ما نشرته صفحة "أخبار المطارات" على ، فإن الحادث لم يسفر عن تسجيل إصابات بين المسافرين، فيما اقتصرت الأضرار على الطائرة.وأظهرت مجموعة صور، جانباً من لحظات الحادث والأضرار التي لحقت بالطائرة.