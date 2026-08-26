إقرار مخصصات دعم لهذه الفئة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس للدعم الصحي والاجتماعي، وزير التربية ، صوت مع أعضاء الصندوق على منح 468 حالة إنسانية مخصصات دعم، خلال الجلسة الثانية للصندوق لعام 2026".وأضافت ان "الحالات شملت تربويين من مختلف المحافظات، حيث أنجزت للتربية معاملاتهم ورفعتها إلى الصندوق للنظر فيها، فيما تصدرت العمليات الجراحية الحالات المشمولة بـ459 حالة، إلى جانب حالة واحدة ضمن الاستثناء، وحالتين بسبب الحريق، وثلاث حالات للزواج، وثلاث حالات للابداع".وتابعت انه "عقب عرض الحالات ومناقشتها خلال الاجتماع الدوري المنعقد اليوم، صوت أعضاء الصندوق على استحقاقاتها وتخصيص المبالغ المقررة لها".