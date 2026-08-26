نائب يعلن موافقة المالية على تثبيت عقود الوزارات والكوادر الطبية بموازنة 2027 (وثائق)

وقال أبو العيس، خلال مؤتمر صحفي عقده في ، إن اللقاء الأخير مع وزير المالية أسفر عن الحصول على موافقته لتضمين شريحة موظفي العقود في جميع الوزارات، ولا سيما ، ضمن موازنة 2027، إلى جانب إدراج فقرة تُعنى بتثبيت ذوي المهن الصحية والطبية اعتماداً على درجات الحذف والاستحداث.وحول ملف سلم الرواتب، أوضح النائب أن التشريع الحالي يتعارض مع 34 قانوناً نافذاً، لافتاً إلى تقديم وزير المالية مقترحاً لتعديل السلم بما يضمن رفع درجات الموظفين من ذوي الدخل المحدود. وأشار إلى أن مجلس النواب يخاطب رئاسة رسمياً لإرسال القانون إلى البرلمان، غير أن الإجابة الرسمية أكدت أن التشريع ما يزال قيد الدراسة في اللجان الحكومية المختصة.