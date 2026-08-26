السيد الحكيم يدعو لقراءة طبيعة المجتمع الحالية ورعاية الشباب

دعا رئيس تحالف قوى ، الأربعاء، الى طبيعة المجتمع الحالية ورعاية الشباب.

وقال في بيان، "استقبل سماحة السيد ، رئيس تحالف قوى ، رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية الأستاذ ، وبحث معه تطورات المشهد السياسي في والمنطقة، حيث شدد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز التماسك الوطني لمواجهة التحديات".

وأضاف البيان أن "السيد الحكيم دعا إلى طبيعة المجتمع الحالية، في ظل ما تشير إليه التقارير من أن مجتمعٌ فتيّ"، مشددًا على ضرورة رعاية الشباب وتمكينهم وتوفير فرص العمل لهم، ومؤكدًا أهمية تفعيل القطاع الخاص لاستيعاب الطاقات الشبابية.

وجدد الحكيم دعمه لحكومة في مسارها التنموي والإصلاحي، ولا سيما في مجال مكافحة الفساد، ومشروع حصر السلاح بيد الدولة، عبر الحوار والتفاهم، وفق البيان.