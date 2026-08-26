القضاء يصدر قرارا بشأن شركة كورك

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "قرارا قضائيا صدر عن محكمة بداءة ، بتاريخ 24 آب 2026، يقضي بإلغاء الأمر الولائي المقدم من المدير المفوض لشركة تيليكوم للاتصالات/ إضافة لوظيفته، وإبقاء قرار هيأة الإعلام والاتصالات بإيقاف العمل مع الشركة قائماً".وأضافت ان "القرار جاء بناءً على التظلم المقدم من قبل معالي التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات/ إضافة لوظيفته السيد بليغ أبو كلل، بحق المدير المفوض لشركة كورك تيليكوم للاتصالات/ إضافة لوظيفته"، مؤكدة "احترامها الكامل للسلطة القضائية وقرارات المحاكم المختصة، واستمرارها في اتباع المسارات القانونية والقضائية في جميع الإجراءات المتعلقة بملف شركة كورك تيليكوم، بما يحفظ حقوق الدولة والمصلحة العامة وحقوق المستخدمين، ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة".