وفد إيراني يزور كربلاء ويلتقي محافظها

زار وفد إيراني، مساء اليوم الأربعاء، والتقى محافظها .

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وقال مكتب الخطابي في بيان، "محافظ المهندس يستقبل في المحافظة وفد ممثل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مجتبى برئاسة السيد محسن القمي والوفد المرافق له من ، بحضور وقائد عمليات للحشد الشعبي ومدير في الهيئة ومعاوني المحافظ والكوادر المتقدمة في المحافظة".

وأضاف البيان "خلال اللقاء شكر وتقدير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أهالي كربلاء المقدسة وحكومتها المحلية ومؤسساتها كافة تقديراً لمشاركتهم في مراسم التشييع الكبير للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله (قدس سره)"، مثمناً ما "عبّرت عنه كربلاء المقدسة وأبنائها من مشاعر ومواقف خلال مراسم التشييع".