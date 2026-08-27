التربية تحسم الجدل بشان انطلاق العام الدراسي

وأكدت الوزارة أن "موعد الانطلاق الرسمي للدوام سيبقى ثابتاً في العشرين من أيلول المقبل، بالتزامن مع استكمال التحضيرات اللوجستية والإدارية لاستقبال ملايين الطلبة والتلاميذ في عموم محافظات البلاد".وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أنه "لا يوجد أي تغيير في موعد انطلاق العام الدراسي ( 2026 ــ 2027)"، مشدداً على أن "العملية التربوية تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها مسبقاً ودون أي تعديل".وبيّن السيد أن "الوزارة باتت على أهبة الاستعداد لتدشين العام الدراسي الجديد"، مبيناً أن " للتربية في والمحافظات استكملت حزمة واسعة من التحضيرات التنظيمية، تمهيداً لمباشرة الهيئات التدريسية والتربوية لمهامهم بحسب المواعيد المقررة".وبشأن آليات الاستعداد الميداني، أشار المتحدث الرسمي إلى أن "خطة الوزارة تشمل تهيئة المدارس بشكل كامل عبر إعداد إحصائيات دقيقة لأعداد الطلبة والتلاميذ، وتوزيعهم على الشعب الدراسية بصورة تضمن إنسيابية الدوام".وأضاف السيد أن "الجهود امتدت لتشمل تهيئة المخازن التربوية تمهيداً لتوزيع المناهج والكتب الدراسية بين الطلاب، كل بحسب الجدول الخاص بإدارته المدرسية، مستفيدةً في ذلك من نجاح خطة العام الماضي".كما لفت إلى "الدور الحيوي والمهم الذي سيضطلع به الإشراف التربوي والاختصاصي خلال هذه المرحلة، عبر إجراء زيارات ومتابعات ميدانية مستمرة لتقييم واقع حال المدارس من الناحيتين اللوجستية والإدارية، ومعالجة أي معوقات محتملة قبل بدء الدوام الرسمي".