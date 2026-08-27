اخر أيام آب.. امطار غزيرة ليومين متتاليين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تواجد بعض الغيوم في أقسام متفرقة من ، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً مع تواجد بعض الغيوم في أماكن متفرقة من البلاد وخاصة في الأقسام الشرقية من مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة فيها، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في المنطقتين الوسطى والشمالية لتصل الى (30) كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد، والرؤية الأفقية جيدة جداً (8-10) كم وفي الغبار (5-7) كم".وأشارت إلى، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع تواجد بعض الغيوم في أماكن متفرقة من البلاد وخاصة في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية يصاحبها فرصة لهطول زخات مطر خفيفة فيها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية"، موضحة ان "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".