محميات طبيعية للحيوانات في العراق

وقال مدير بيئة دلشاد هيراني في تصريح للصحفة الرسمية وتابعته ، إن "المديرية تسعى لإعلان وتأسيس محميات طبيعية جديدة وفق المعايير الدولية في الإقليم استكمالاً للنماذج الرائدة في منطقتي بارزان وبالكايتي اللتين تحتضنان ثروة نادرة من الحيوانات والطيور والغطاء النباتي المحمي".واضاف ان "الصيد الجائر يؤدي إلى تدمير النظم البيئية البرية والمائية عبر استنزاف الكائنات الحية بمعدلات تفوق قدرتها الطبيعية على التكاثر والتعويض في ظل التراجع الكبير في أنشطة الصيد الجائر في وتسجيل ارتفاع ملحوظ في مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين".وأوضح أن "الإخلال بالتوازن البيئي يؤدي إلى انقراض بعض الأنواع حيث يتسبب في تناقص حاد لأعداد الحيوانات البرية والأسماك مما يسبب خلل السلسلة الغذائية من خلال إزالة أنواع معينة تؤدي لتكاثر مفرط لأنواع أخرى كطحالب الماء أو المفترسات الضعيفة مما يضر ببقية الكائنات"، مضيفاً أن "هذه الإجراءات ساهمت في عودة وتكاثر حيوانات برية نادرة منها التكاثراللافت لحيوان البري (الماعز) في مناطق مثل "زورگ زراو" وسهول أربيل بعد أن كان مهدداً بالزوال".