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هيئتا النزاهة في بغداد وأربيل تتفقان على تعزيز تنفيذ المذكرات القضائية وإعادة الأموال
محليات
2026-08-27 | 05:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
108 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
هيئة النزاهة الاتحادية
وهيئة النزاهة في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اتفاق مشترك للارتقاء بمستوى التعاون الرقابي وتسهيل إجراءات ملاحقة المطلوبين واسترداد الأموال المهربة، مشددتين على أنه لا ملاذ آمناً للفاسدين في عموم الأراضي العراقية.
وذكر البيان المشترك الصادر عن الهيئتين، أنه انطلاقاً من المسؤوليَّة الوطنيَّة المُشتركة في حماية المال العام وصيانة مُؤسَّسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافيَّة وسيادة القانون، تؤكد
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة وهيئة النزاهة في إقليم
كردستان العراق
عزمهما على الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بينهما، بما ينسجم مع مبادئ الدستور والقوانين النافذة، ومنها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدَّل، وقانون هيئة النزاهة لإقليم كوردستان رقم (٣ لسنة ٢٠١١) المعدّل، وبما يعزّز تكامل عمل الأجهزة الرقابيَّة في عموم
العراق
.
وذكر البيان المشترك، أن ذلك جاء زيارة أجراها رئيس
هيئة النزاهة الاتحادية
والوفد المرافق له إلى إقليم كوردستان يومي 25 و26
آب/أغسطس
2026، بدعوة رسمية من رئيس هيئة نزاهة الإقليم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مُكافحة الفساد.
واعربت الهيئتان – بحسب البيان - عن تقديرهما للدعم الذي تقدمه السلطات الثلاث: القضائيَّة والتشريعيَّة والتنفيذيَّة، سواءٌ على مستوى الاتحاد أو على مُستوى الإقليم، لجهود الأجهزة الرقابيَّة في مُلاحقة الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد الأموال المُتحصّلة منه، وفي مُقدّمتها السلطة القضائيَّة التي تُمثّلُ المظلة الدستوريَّة والقانونيَّة لإجراءات التحرّي والتحقيق والملاحقة، فضلاً عن دعم رئاسة الجمهوريَّة ورئاسة الإقليم ومُساندتهما لجهود مُؤسَّسات الدولة الرقابيَّة، بما يسهم في تمكينها من أداء مهامها باستقلاليَّة وفاعليَّة.
وشددت الهيئتان على ضرورة تكثيف الدور الردعي لمُؤسَّسات مكافحة الفساد؛ ليشمل جميع الجغرافيَّة العراقيَّة، وتذليل الإجراءات حتى لا تكون الجغرافيَّة حائلاً يمنع التنسيق أو يعيق تضافر الجهود، مُنوّهتين بأهميَّـة تطوير آليات التعاون في تنفيذ مُذكّرات القبض والأوامر والقرارات القضائيَّة، بما يضمن إنفاذ القانون وعدم تمكين المطلوبين في قضايا الفساد من استغلال الحدود الإداريَّة أو الجغرافيَّة؛ للإفلات من الإجراءات القانونيَّة، والعمل بروح الفريق الواحد في مُلاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.
وأكدت في هذا السياق أنَّ لا ملاذ آمناً للفاسدين ولا لمُتحصّلات الفساد وعائداته، وأنَّ التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة في الحكومة الاتحاديَّة وإقليم كوردستان يُمثّلُ ركناً أساسياً في تضييق منافذ الهروب وإخفاء الأموال المُتحصّلة من جرائم الفساد، وتعزيز جهود استردادها وإعادتها إلى
الخزينة
العامة، وفقاً للدستور والقوانين النافذة والقرارات القضائيَّة.
واتفقت الهيئتان على تعزيز التعاون في المجالات التدريبيَّة والتوعويَّة والوقائيَّة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمُساءلة، بحسب البيان.
وبينت الهيئتان بأنَّ تكامل الأدوار الرقابيَّة بين
بغداد
وأربيل، في إطار الدستور والقانون، يُعزّزُ ثقة المواطن بمؤسّسات الدولة، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطنيّ وتوفير بيئةٍ مُستقرةٍ وآمنةٍ للاستثمار، ويؤكد أنَّ حماية المال العام ومُكافحة الفساد مسؤوليَّة وطنيَّة مشتركة لا تحول دونها الحدود الإداريَّة، وأنَّ الجميع يدٌ واحدة في إنفاذ القانون وملاحقة الفاسدين ومنع إفلاتهم من العقاب.
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