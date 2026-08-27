امطار تطفئ لهب "اب" في البصرة.. رطوبة عالية ورياح شرقية (فيديو)

وذكر مراسل ، ان "قضاء المدينة شمالي ، شهد هطول زخات من الأمطار، وسط أجواء حارة ورياح شرقية رطبة".وتأتي هذه الأجواء في وقت توقعت فيه هيئة الأنواء الجوية تساقط الأمطار في مناطق من البلاد مع بداية الأسبوع المقبل، لكن الطقس كان له رأي اخر.ادناه الفيديو: