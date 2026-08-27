غلق المنطقة بالكامل.. استشهاد عميد وإصابة 5 آخرين أثناء رفع التجاوزات في الدورة

وذكر المصدر في تصريح لـ ، إن الحصيلة الأولية للحادث أسفرت عن استشهاد ضابط برتبة عميد، وإصابة منتسب في و4 موظفين من كوادر أمانة ، إثر تعرضهم لإطلاق نار أطلقه مخالفون أثناء تنفيذ واجب رسمي لإزالة التجاوزات ضمن منطقة كرارة في قضاء الدورة.وأضاف المصدر أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً مشدداً وأغلقت المنطقة بالكامل لملاحقة الجناة، مبيناً أن اللواء الركن هادي الكناني توجه شخصياً إلى مكان الحادث برفقة قطعات عسكرية وأمنية وتعزيزات مكثفة للإشراف المباشر على العملية وتطويق تداعياتها.