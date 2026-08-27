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غلق المنطقة بالكامل.. استشهاد عميد وإصابة 5 آخرين أثناء رفع التجاوزات في الدورة
ترندات
السومرية نيوز – أمن
كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاشتباك المسلح الذي اندلع في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، مؤكداً استشهاد ضابط برتبة عميد وإصابة 5 أشخاص آخرين من الكوادر الأمنية والخدمية.
2026-08-27 | 04:49
2026-08-27T04:49:14+00:00
Alsumaria Tv
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غلق المنطقة بالكامل.. استشهاد عميد وإصابة 5 آخرين أثناء رفع التجاوزات في الدورة
المصدر:
السومرية نيوز
1,632 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاشتباك المسلح الذي اندلع في منطقة الدورة جنوبي العاصمة
بغداد
، مؤكداً استشهاد ضابط برتبة عميد وإصابة 5 أشخاص آخرين من الكوادر الأمنية والخدمية.
وذكر المصدر في تصريح لـ
السومرية نيوز
، إن الحصيلة الأولية للحادث أسفرت عن استشهاد ضابط برتبة عميد، وإصابة منتسب في
الشرطة الاتحادية
و4 موظفين من كوادر أمانة
بغداد
، إثر تعرضهم لإطلاق نار أطلقه مخالفون أثناء تنفيذ واجب رسمي لإزالة التجاوزات ضمن منطقة كرارة في قضاء الدورة.
وأضاف المصدر أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً مشدداً وأغلقت المنطقة بالكامل لملاحقة الجناة، مبيناً أن
قائد عمليات بغداد
اللواء الركن هادي الكناني توجه شخصياً إلى مكان الحادث برفقة قطعات عسكرية وأمنية وتعزيزات مكثفة للإشراف المباشر على العملية وتطويق تداعياتها.
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