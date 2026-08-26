السومرية تنشر اللحظات الأولى للقبض على المبتز زيد المحارب

وكان مصدر أمني قد أفاد، يوم أمس الثلاثاء، بتنفيذ عملية اعتقال الذي تورط على مدار سنوات طويلة في ممارسة التشهير والإساءة الممنهجة ضد الضباط والمؤسسات العسكرية والأمنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما ألحق أضراراً بالغة بالعديد من الشخصيات والقيادات الأمنية.وتأتي هذه العملية في إطار الملاحقات والجهود الاستخبارية الممتدة لمطاردة المطلوبين للقضاء والمتورطين بقضايا تمس والمؤسسات الرسمية خارج البلاد.