17 قتيلاً ونحو 380 مفقوداً جراء فيضان عارم في نيبال

أعلنت السلطات النيبالية، اليوم الأربعاء، مقتل 17 شخصاً وفقدان نحو 380 آخرين، بينهم سياح أجانب، جراء فيضان عارم اجتاح مناطق جبلية شمال البلاد.

وذكرت السلطات أن منطقتي سيابرو بيسي وتيموري في إقليم راسوا تضررتا بشدة، بعدما جرف الفيضان قرى وألحق أضراراً بالطرق والجسور ومشاريع الطاقة الكهرومائية، ما تسبب بانقطاع الكهرباء في المنطقة.



وأشارت إلى أن المفقودين بينهم مواطنون من الهند وبريطانيا والولايات المتحدة وماليزيا، فيما حثت سكان المناطق المحاذية لنهر كوشي على الانتقال إلى أماكن مرتفعة تحسباً لتفاقم الأوضاع.