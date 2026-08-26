شاهد بالفيديو.. 1800 شخص يسحبون برج قلعة هيروساكي التاريخي

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لمحاولة 1800 شخص يسحبون برج هيروساكي التاريخي.

ووفقا لوسائل الاعلام فان "1800 شخص قاموا بسحب برج هيروساكي التاريخي لإعادته إلى موقعه الأصلي في ".