باكستاني يزيّن سيارته بـ33 ألف قطعة نقدية

وتظهر اللقطات المصورة، الثلاثاء، السيارة بعد إزالة الغطاء عنها، وهي مغطاة بآلاف القطع النقدية المعدنية التي رُتبت على مختلف أجزائها، إلى جانب العلم الباكستاني والشعارات الوطنية، فيما يظهر جاويد وهو يقودها في شوارع مدينة ، وسط تجمع عدد من السكان حولها لالتقاط الصور ومشاهدة تفاصيلها.وقال جاويد إن الفكرة راودته لسنوات، موضحاً أنه بدأ تنفيذها في 14 آب من العام الماضي، وانتهى من العمل قبل موعد الاحتفال بالاستقلال بنحو أسبوع.وأضاف: "بدأت العمل عليها بالضبط قبل عام"، مشيراً إلى أنه حصل على عملات نقدية جديدة واستخدمها في تصميم السيارة، مع تلوين بعضها باللون الأخضر لتشكيل عبارة " ".كما حملت السيارة لوحة تشير إلى 14 آب 1947، تاريخ استقلال باكستان.وأوضح جاويد أن "المشروع يحمل بالنسبة إليه رسالة تتجاوز الجانب الفني"، قائلاً إن "اجتماع العملات معاً يرمز إلى الاستقلال".وتابع "نحن دولة حرة، ويجب أن نعيش معاً متحدين ومتكاتفين".وأكد أن تنفيذ السيارة كان جهداً شخصياً بالكامل، إذ قام بلصق كل قطعة نقدية واحدة تلو الأخرى، كما ابتكر بنفسه فكرة التصميم وطريقة ترتيب العملات.وقال: "قمت شخصياً بلصق كل قطعة نقدية، واحدة تلو الأخرى"، مشيراً إلى أن الفكرة والتنفيذ والاستثمار في المشروع كلها جاءت منه.وتعد هذه السيارة الثانية التي ينفذها جاويد بهذه الطريقة، بعد أن سبق له صناعة سيارة مماثلة باستخدام عملات . وأكد أن التجربة كانت الأولى من نوعها في الإمارات، وأن السيارة الجديدة تمثل، بحسب قوله، "أول سيارة من نوعها في باكستان".وأشار جاويد إلى أن السيارات المزينة بالعملات تمثل مميزة بالنسبة إليه، قائلاً: "لا يوجد شخص في العالم، باستثنائي، يمتلك سيارتين مزينتين بالعملات".وحصلت باكستان على استقلالها عن الحكم البريطاني في 14 آب 1947، في أعقاب تقسيم شبه القارة وإنشاء دولة ذات أغلبية مسلمة بقيادة محمد علي جناح، الذي أصبح أول حاكم عام للبلاد.ويُحيي الباكستانيون ذكرى الاستقلال سنوياً بإقامة الاحتفالات والعروض وإطلاق الألعاب النارية ورفع الأعلام في مختلف أنحاء البلاد.