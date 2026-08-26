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فيضانات مميتة.. لقطات جوية تكشف حجم الدمار في النيبال

ترندات

2026-08-26 | 13:26 2026-08-26T13:26:43+00:00
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فيضانات مميتة.. لقطات جوية تكشف حجم الدمار في النيبال

207 شوهد

السومرية نيوز – دولي
لقي ما لا يقل عن 72 شخصاً مصرعهم، فيما أُبلغ عن فقدان مئات آخرين، إثر سيول جارفة مدمرة اجتاحت شمال نيبال، يوم الأربعاء، وألحقت أضراراً بالمجتمعات المحلية والبنية التحتية بالقرب من حدود البلاد مع الصين.

تُظهر اللقطات الوحل الكثيف والحطام الذي خلفته السيول وهو يغطي أجزاء من وادٍ نهري في منطقة راسوا، فيما تنتشر الأراضي الزراعية والتجمعات السكنية على سفوح التلال المحيطة.
وقال مجلس السياحة النيبالي إن "الاتصال انقطع مع 384 سائحاً ومسافراً في راسوا، بينهم 291 أجنبياً و93 مواطناً نيبالياً، وتشمل القائمة الأولية مسافرين من الهند وبريطانيا والولايات المتحدة وماليزيا وعدة دول أخرى".
واجتاحت موجة هائلة من المياه ممر نهر بوتي كوشي صباح الأربعاء، وضربت منطقتي تيموري وسيافروبيسي، ودمرت طرقاً وجسوراً تؤدي إلى معبر راسواجادي الحدودي.
كما طالت الكارثة المنطقة الحدودية المحيطة بغيرونغ. وقالت السلطات الصينية إن انهياراً طينياً أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا وفقدان أشخاص في ميناء غيرونغ نحو الساعة 10:30.
من جهتها كانت قد نشرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية مئات من رجال الإطفاء وعناصر فرق الإنقاذ الهندسية، إلى جانب معدات الطوارئ وإمدادات الإغاثة.
وحذرت السلطات النيبالية السكان من الاقتراب من ضفاف أنهار بوتي كوشي وتريشولي وناراياني، بينما تسابق فرق الإنقاذ الزمن للوصول إلى المناطق المنكوبة.
كما سُجل زلزال في منطقة الهيمالايا يوم الأربعاء. وأشارت تقارير أولية إلى أنه ربما تسبب في انهيار جليدي وصخري أدى إلى سد مجرى نهر، قبل أن تندفع كميات هائلة من المياه باتجاه مجرى النهر. ولا تزال السلطات تعمل على تحديد التسلسل الدقيق للأحداث.
وشدد المسؤولون على أن أعداد المفقودين أولية ويجري التحقق منها بالتنسيق مع وكالات السفر والمرشدين والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية. كما دعوا إلى عدم افتراض وفاة الأشخاص المدرجين على قوائم المفقودين إلى حين التأكد من مصيرهم.
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