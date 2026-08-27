بشأن حادثة الدورة.. معن لـ السومرية: لا أحد فوق سلطة الدولة وسنصل للجاني

وقال معن، لـ ، إنه "الرحمة إلى الشهيدين الكريمين والعزاء لعوائلهما والشفاء العاجل للجرحى"، مشيرًا إلى أن نعى الشهيدين وأعرب عن إدانته الواضحة للاعتداء على المؤسسات الأمنية والخدمية أثناء تنفيذ واجباتها الرسمية.وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة توجيهات القائد العام للقوات المسلحة"، لافتًا إلى "وصول للمتابعة ميدانيا في موقع الحادث برفقة القادة المعنيين، حيث جرى تطويق المنطقة وبدء عملية البحث عن المتهم".وأوضح أن " تواصل تقاطع المعلومات المتعلقة بالحادث"، مشيرًا إلى "وجود مشتبه بهم، والقوات الأمنية ستصل إلى الجاني".وشدد معن على أنه "لن يكون هناك أحد فوق سلطة الدولة"، واصفًا الحادث بأنه "تصرف فردي مرفوض".وبين، أن "الإجراءات الأمنية باشرت فورا بعد وقوع الاعتداء، ولا مبرر لأي مواجهة مع القوات الأمنية أو رفض تطبيق القانون".وأكد أنه "خلال الساعات المقبلة سيتم القبض على المجرم"، مشددًا على أنه "لن يكون هناك عائق أمام القوات الأمنية والمنتسبين في أداء واجباتهم وإزالة التجاوزات".وأشار إلى "التواصل مع قائد عمليات بشأن آلية تنفيذ الواجبات"، مبينًا "وجود العديد من التنظيمات المتعلقة بتطبيق آلية الاشتباك أثناء إزالة التجاوزات وتنفيذ الواجبات الأمنية".وفي وقت سابق، شهدت منطقة الدورة جنوبي بغداد حادثة استشهاد ضابط ومنتسب واصابة 4 اخرين أثناء تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات، حيث قام أحد المتجاوزين بأطلاق النار على القوات الأمنية رفضاً لقرار الازالة.