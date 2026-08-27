رئيس هيئة النزاهة: لا خطوط حمراء بمكافحة الفساد ومثول المتورطين امام القضاء حتمي

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن " شدد من على مواصلة العمليات النوعيَّة والإطاحة بالفاسدين وتوفير بيئة ملائمة للإعمار والاستثمار".وأكد رئيس الهيئة أنه "لا خطوط حمراء في حملة مكافحة الفساد، ومثول المتجاوزين على المال العام أمام العدالة أمر حتمي"، موضحًا أن "حماية المواطنين والمستثمرين من الابتزاز والمساومة أولوية ومكافحة الفساد ركيزة للتنمية والإعمار".وشدد رئيس الهيئة على "ضرورة دعم الموظفين النزهاء والمخلصين الذين يقفون سداً منيعاً لحماية المال العام"، مبينًا أن "تضحيات أبناء وصمودهم تستحق صون مقدرات المحافظة وحماية مسيرة إعمارها من الفساد".وبين أن "الهيئة تدعم مسيرة الإعمار والبناء في نينوى بما يليق بتاريخها وتضحيات أبنائها".بدوره، أوضح نائب رئيس استئناف نينوى أن "تضافر جهود القضاء والنزاهة أسهم في الإطاحة بفاسدين كبار واسترداد مليارات الدنانير".