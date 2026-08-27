أقارب العميد الشهيد بحادثة الدورة لـ السومرية: نطالب بالقصاص العادل وكشف الجناة

وقال أحد أقارب الشهيد لـ إن "العميد هشام خرج بأمر حكومي وضمن واجب رسمي لرفع التجاوزات في منطقة كرارة بالدورة"، مبينًا أن "أحد "الأشخاص أطلق النار على القوة الأمنية، ما أدى إلى استشهاد العميد ومنتسب وإصابة آخرين".وطالب "الدولة وعشيرة الجاني بعدم احتضانه أو التستر عليه"، محذرًا من أن "ذلك سيحمّلهم مسؤولية قانونية واجتماعية".من جانبه، شدد أحد أقارب الشهيد على "ضرورة تحقيق العدالة والاقتصاص من الجاني، مؤكدًا أن العائلة تطالب بأخذ حقها عبر القانون."وفي السياق ذاته، قال أحد المتحدثين باسم عشائر والمحامدة والذي يقرب الى العميد الشهيد، إنهم يستنكرون "الاعتداء الآثم على هيبة الدولة وأمنها"، مشيرًا إلى أن "الضابط كان يرتدي الزي الرسمي ويؤدي واجبًا مكلفًا به من الدولة، قبل أن يتعرض مع عدد من المنتسبين لإطلاق نار عشوائي".وطالب " والقضاء العراقي بالقصاص العادل من المتسببين بالحادث"، مؤكدًا "دعم جهود الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة ومواجهة ظاهرة السلاح المنفلت".وأعرب قريب آخر عن صدمته من الحادث، منوهاً بأن "القوة الأمنية كانت مكلفة برفع التجاوزات، وأن إطلاق النار أدى إلى إصابة عدد من المنتسبين واستشهاد العميد هشام"، مطالبًا "بإجراء تحقيق دقيق وعادل وكشف ملابسات الحادث وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة".بدوره، أشار أحد أقارب الشهيد إلى أن "العميد هشام كان يؤدي واجبه الوطني، متسائلًا عن ذنب عائلته وأطفاله، ومطالبًا "بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المتورطين في الجريمة."وفي وقت سابق، بحادثة اليمة أستشهد ضابط ومنتسب وأصيب أربعة آخرون، إثر إطلاق أحد المتجاوزين النار عليهم أثناء أدائهم واجبهم في إزالة التجاوزات بمنطقة الدورة جنوبي .