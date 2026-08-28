غدا وبعد غد.. زخات مطر وحرارة تتجاوز الـ 50 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا الى غائم جزئي على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الشرقية من والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية من البلاد الى أكثر من (30) كم/س مثيرة غبار خفيف ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس الاحد المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم وفرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية من البلاد الى أكثر من (30) كم/س مثيرة غبار خفيف ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في ".واضافت أن "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق"، لافتة إلى أن "الطقس ليوم الثلاثاء سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى أكثر من (30) كم/س ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية".