الدفاع المدني في النجف: انخفاض معدل حوادث الحريق بنسبة 78%

وقال تويج لـ ، إن "حوادث الحريق في انخفضت بنسبة 78%".وتابع، أن "الانخفاض جاء بسبب تطبيق اجراءات مشددة من قبل الدفاع المدني والتعاون الكبير من قبل المواطن".