مشاجرة على ارض في النجف تنتهي بمقتل شخص.. القاتل والمقتول أولاد عم

وقال المصدر لـ" "، إن "مشاجرة اندلعت في إحدى مناطق ، بين أولاد عم على حدود ارض زراعية"، مشيرا الى ان "أحدهما قام بطعن الاخر مما تسبب بمقتله في الحال".وأشار الى ان "القوات الأمنية القت القبض على القاتل ومعه شخصين".