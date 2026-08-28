إمام جمعة النجف: ندعو لوحدة الأمة ونرحب بالمعالجة السلمية لملف حصر السلاح

وقال القبانجي خلال خطبة الجمعة في الأشرف، إن “ ورسول الله (ص) بعثا للعالم أجمع”، داعياً إلى الابتعاد عن “كل المواقف أو التصريحات التي تثير الفتنة الطائفية”.وأضاف: “نحن ندعو إلى وحدة الأمة الإسلامية، شيعة وسنة، بكل طوائفهم وبكل قومياتهم، ولا يجوز أن نثير أي تصريح يثير البغض والبغضاء بين القوميات والطوائف الإسلامية”.وفي الشأن العراقي، دعا القبانجي الحكومة إلى “الاستجابة لمطالب الآلاف من المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بصرف استحقاقاتهم من العقود”، معتبراً أن بإمكان الحكومة تأمين تلك الاستحقاقات من “الأموال المستردة من الفساد المالي”.وبشأن ملف حصر السلاح، قال إن “الدعوة للمعالجة السلمية لهذا الملف أمر نرحب به”، مشدداً على ضرورة أن يعالج “بروح المحبة بين الحكومة وبين الفصائل”، مع “الاسترشاد برؤية المرجعية الدينية وانسحاب القواعد الأمريكية من العراق”.وفي ما يتعلق بالعلاقات العراقية الإيرانية، أشار القبانجي إلى أن “الجمهورية الإسلامية بعثت وفداً من قبل قيادتها العليا إلى للقاء الجهات العليا وتقديم الشكر باسم القيادة الإيرانية للشعب العراقي على مواقفه تجاه الجمهورية الإسلامية”.وأضاف: “نحن بدورنا أيضاً نقدم الشكر للجمهورية الإسلامية، ولا ننسى تقدير موقفهم في تزويد العراق بالغاز، وفي موقفهم تجاه تصدير النفط العراقي عبر المضيق”، مؤكداً أن “الشكر متبادل بين الشعبين”.وعلى الصعيد الدولي، حذر القبانجي من الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، قائلاً إن “المملكة وهي تحتضن المكرمة وتحتضن قبر (ص) يجب أن تطهر أرضها من أي تطبيع مع الكيان الغاصب”.وأشار إلى ما وصفه باشتراط الرئيس الأمريكي الاعتراف بإسرائيل للموافقة على الاتفاق النووي السعودي الأمريكي.كما تطرق إلى التحالفات الأمنية في المنطقة، مشيراً إلى “التحالف بين باكستان والكويت في اتفاقية أمنية”، وما سبقه من “تحالف بين وباكستان والسعودية”، معتبراً أن ذلك يكشف عن شعور هذه الدول بـ”عدم قدرة الدول الاستكبارية على حمايتها”.وفي الجانب الديني من الخطبة، استذكر القبانجي ذكرى ولادة (ص)، متحدثاً عن “العالمية الإسلامية والخاتمية الإسلامية ورحمة النبي للعالمين”، مشيراً إلى ما وصفه ببشارة (ص) بعودة العالم إلى الإسلام وظهور الإمام المهدي.كما استعرض عدداً من وصايا النبي (ص)، مؤكداً الحاجة إلى “التقوى والعلم والعقل في مدارات الناس”، داعياً إلى الاستغفار والتوبة