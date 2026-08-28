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الحكومة تتحرك على التجاوزات الجديدة
محليات
2026-08-28 | 07:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,265 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت خلية
الإعلام الأمني
، اليوم الجمعة، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير
الوقائية
للحد من أي تجاوزات جديدة على أراضي الدولة.
وقال رئيس الخلية
سعد معن
، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "القوات الأمنية اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير
الوقائية
للحد من أي تجاوزات جديدة على أراضي الدولة"، مبيناً أن "الإجراءات شملت تعزيز الانتشار الأمني في المناطق التي تشهد محاولات للتجاوز وإجراء المتابعة الميدانية المستمرة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة".
وأضاف أن هذه الإجراءات تسهم في "منع استحداث تجاوزات جديدة أو التوسع في التجاوزات القائمة".
وأكد معن أن "التجاوز على الأراضي الحكومية بالأساس هو فعل إجرامي ومدان قانونياً"، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تعمل باستمرار على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على أراضي الدولة وفقاً للقوانين النافذة، وبالتنسيق مع الجهات القضائية والحكومية المختصة".
وأوضح أن "الحالات التي تثبت فيها المخالفة تتم معالجتها وفق الأطر والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون."
وأشار إلى أن "استخدام السلاح أو التهديد أو القوة لمنع القوات الأمنية أو الجهات المختصة من أداء واجباتها القانونية يعد فعلاً إجرامياً يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيه".
وأكد أن القوات الأمنية "ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون بحق كل من يثبت تورطه في التهديد أو الاعتداء أو استخدام السلاح، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
وشدد معن على أن "إجراءات إزالة التجاوزات تنفذ وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما يحافظ على الأمن والاستقرار ويضمن حماية الممتلكات العامة وسيادة القانون".
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