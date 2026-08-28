الزيدي: العراق يخوض حرباً ضد الفساد والمخدرات

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، اجرى، اليوم الجمعة، زيارة ميدانية إلى لشؤون والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، للاطلاع على سير العمل والجهود المبذولة في والمؤثرات العقلية".

واضاف البيان ان "الزيدي تجول في أروقة المعرض الدائم للمديرية، الذي يستعرض أنواع المخدرات، ومسارات تهريبها وطرق تعاطيها، وإجراءات ملاحقتها، وآليات معالجة المتعاطين والمدمنين، كما زار معرض شهداء المديرية، الذين استشهدوا خلال عمليات ملاحقة تجار المخدرات ومكافحة هذه الآفة خلال السنوات الماضية، وقرأ سورة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة"، مستذكراً "تضحياتهم في سبيل حماية المجتمع وأمن المواطنين".

وتابع البيان أن " ترأس اجتماعاً مع الكادر المتقدم للمديرية، بحضور للقوات المسلحة، استمع خلاله إلى عرض مفصل عن طبيعة العمل والنتائج المتحققة، فضلاً عن أبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة المخدرات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتماع أن " يخوض حرباً ضد الفساد والمخدرات"، مشدداً على أنه "لا تهاون ولا تراجع في هذه المعركة، لأنها معركة شرف وحماية لمستقبل العراق والأجيال القادمة".

وأوضح أن "المعطيات تشير إلى تحقيق تقدم كبير في الحرب على المخدرات، وأن العراق أصبح يتقدم دول المنطقة في منع تهريبها إلى أراضيه أو استخدامه ممراً إلى دول أخرى"، مشدداً على أن "الهدف هو الوصول إلى عراق خالٍ تماماً من المخدرات".

وثمّن "جهود العاملين في المديرية"، معرباً عن "شكره لحرصهم الكبير في أداء مهامهم"، داعياً في الوقت نفسه إلى "مضاعفة الجهود والاستمرار في تطوير العمل".

وأوعز رئيس مجلس الوزراء "بالاهتمام بمتعاطي المخدرات ومعالجة أوضاعهم، إلى جانب توفير جميع المتطلبات والإمكانات التي تمكّن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من أداء مهامها على أكمل وجه".

ووجّه الزيدي "بتشكيل لجنة تضم عدداً من الجهات المعنية، تتولى متابعة ملف المخدرات، ورفع تقرير شهري إليه يتضمن تفاصيل ما يتم إنجازه، مع توثيق عمليات ضبط المخدرات وإتلافها".