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بعد احداث الامس.. غاضبون في الدورة يطالبون الزيدي بالتدخل وإعادة حقوقهم
محليات
خرج عدد من أصحاب قطع الأراضي الأصليين في منطقة الدورة ببغداد، اليوم الجمعة، في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بإعادة حقوقهم، وذلك بعد ما شهدته المنطقة من أحداث أمنية أثناء إزالة التجاوزات.
2026-08-28 | 13:25
2026-08-28T13:25:51+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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بعد احداث الامس.. غاضبون في الدورة يطالبون الزيدي بالتدخل وإعادة حقوقهم
501 شوهد
خرج عدد من أصحاب قطع الأراضي الأصليين في منطقة الدورة ببغداد، اليوم الجمعة، في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بإعادة حقوقهم، وذلك بعد ما شهدته المنطقة من أحداث أمنية أثناء إزالة التجاوزات.
وطالب المحتجون رئيس
مجلس الوزراء
بالتدخل العاجل وإنصافهم وإعادة حقوقهم المتعلقة بقطع الأراضي، مؤكدين ضرورة معالجة الملف وفق الأطر القانونية.
وأثار استمرار تشغيل أربع مولدات كهربائية تعود إلى القاتل في الأحداث الأخيرة داخل المنطقة، رغم ما شهدته من توتر أمني، غضب المحتجين، الذين اعتبروا ذلك أمراً مستفزاً في ظل تداعيات الحادث.
وكانت أمانة
بغداد
وبلدية الدورة قد نفذت حملة لإزالة تجاوزات سكنية في منطقة البوعيثة/الفرقة الخاصة، وبموجب قرار قضائي، مع مرافقة قوة من شرطة أمانة بغداد والقوة الماسكة للأرض.
وأثناء مباشرة الفرق بإزالة التجاوزات، تعرضت القوة لإطلاق نار مفاجئ من أحد المتجاوزين، ما أدى إلى مقتل العميد
هشام محمد
طلاع، مدير شرطة أمانة بغداد في جانب
الكرخ
، والمفوض خالد عباس لفتة.
كما أُصيب أربعة أشخاص، بينهم اثنان من منتسبي الشرطة واثنان من موظفي بلدية الدورة، ونُقلوا إلى المستشفى.
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