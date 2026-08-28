بعد احداث الامس.. غاضبون في الدورة يطالبون الزيدي بالتدخل وإعادة حقوقهم

وطالب المحتجون رئيس بالتدخل العاجل وإنصافهم وإعادة حقوقهم المتعلقة بقطع الأراضي، مؤكدين ضرورة معالجة الملف وفق الأطر القانونية.وأثار استمرار تشغيل أربع مولدات كهربائية تعود إلى القاتل في الأحداث الأخيرة داخل المنطقة، رغم ما شهدته من توتر أمني، غضب المحتجين، الذين اعتبروا ذلك أمراً مستفزاً في ظل تداعيات الحادث.وكانت أمانة وبلدية الدورة قد نفذت حملة لإزالة تجاوزات سكنية في منطقة البوعيثة/الفرقة الخاصة، وبموجب قرار قضائي، مع مرافقة قوة من شرطة أمانة بغداد والقوة الماسكة للأرض.وأثناء مباشرة الفرق بإزالة التجاوزات، تعرضت القوة لإطلاق نار مفاجئ من أحد المتجاوزين، ما أدى إلى مقتل العميد طلاع، مدير شرطة أمانة بغداد في جانب ، والمفوض خالد عباس لفتة.كما أُصيب أربعة أشخاص، بينهم اثنان من منتسبي الشرطة واثنان من موظفي بلدية الدورة، ونُقلوا إلى المستشفى.