اجتماع لنواب الكتلة الصدرية المستقيلة في بغداد



عقد نواب الكتلة الصدرية المستقيلة، اليوم، اجتماعاً في العاصمة ، بحضور الشيخ ، لبحث عدد من الملفات والمستجدات.



وذكر بيان لاعلام ، انه "تم عقد اجتماع لنواب الكتلة الصدرية المستقيلة في بحضور الشيخ (دام توفيقه)".