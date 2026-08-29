"الأهالي شعروا بها".. الأرض تهتز في السليمانية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مراصدنا الزلزالية في قسم الرصد الزلزالي بالهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجّلت، صباح اليوم، حدوث هزة أرضية داخل الحدود العراقية، على بُعد نحو 5 كم مدينة في بإقليم "، مبينة ان "قوة الهزة بلغت (4.3) درجة على مقياس ريختر، ووقعت عند الساعة 10:15:22 صباحاً بالتوقيت المحلي".وأضاف ان "الهزة شُعرت بها المناطق القريبة من موقع حدوثها، فيما لم ترد معلومات عن تسجيل أضرار مادية أو بشرية حتى الآن"، داعية المواطنين الى "الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، مع الالتزام بالوصايا والإرشادات الزلزالية عند حدوث أي نشاط أرضي".