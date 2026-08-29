النزاهة تضبط أوليات وسندات (95) عقاراً لمعاونة مدير التسجيل العقاري في صلاح الدين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بالوثائق.. البنك المركزي العراقي يصدر 10 توجيهات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-574428-639235856257666648.jpg
النزاهة تضبط أوليات وسندات (95) عقاراً لمعاونة مدير التسجيل العقاري في صلاح الدين
ترندات
السومرية نيوز – محلي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن ضبط زوج معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاري في صلاح الدين الموقوفة على ذمَّة قضيَّةٍ تحقيقيَّةٍ؛ على خلفيَّة شبهات غسل الأموال وإخفاء عائديَّة عشرات العقارات المُسجَّلة باسمه وبأسماء أقارب ومعقبين.
2026-08-29 | 03:20
2026-08-29T03:20:57+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/hy857ehsehlpuwkmnkmceg?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d574428%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=e8166a4a-60d9-4919-aa6d-522179f2a1c7&InitAdsBeforePlayer=1
النزاهة تضبط أوليات وسندات (95) عقاراً لمعاونة مدير التسجيل العقاري في صلاح الدين
542 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن ضبط زوج معاون مدير مديريَّة
التسجيل العقاري
في
صلاح الدين
الموقوفة على ذمَّة قضيَّةٍ تحقيقيَّةٍ؛ على خلفيَّة شبهات غسل الأموال وإخفاء عائديَّة عشرات العقارات المُسجَّلة باسمه وبأسماء أقارب ومعقبين.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "فريقا من الهيئة نفذ مذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ بحقّ زوج المتهمة الموقوفة معاون مدير مديريَّة
التسجيل العقاري
في
صلاح الدين
، في إطار تحقيقٍ موازٍ في شبهة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع لديها، وبعد الانتقال لدارها في مدينة
تكريت
وتفتيشه"، مُبيّنةً أنَّ "زوج المتهمة أقرَّ بأنَّ قرابة (27) عقاراً سُجِّلت باسمه صورياً، فيما سُجِّلت عقارات أخرى بأسماء أقاربها وبعض المعقبين المتعاملين معها، وأنَّ ملكيَّتها الحقيقيَّة تعود إلى زوجته، وأنَّ مبالغ شرائها متأتيةٌ من تلقي الرشى من المواطنين والانتفاع من الوظيفة العامَّة".
وأضافت ان "عمليَّة تفتيش دار المتهمة أفضت إلى ضبط عددٍ كبيرٍ من السندات العقاريَّة الأصليَّة والأوليات وعقود الشراء الخارجيَّة لنحو (95) عقاراً في محافظات صلاح الدين وبغداد وديالى"، لافتةً إلى أنَّ "التحريات الأوليَّة بيَّنت تسجيل قسمٍ منها بأسماء زوج المُتَّهمة ووالديها وأقاربها وبعض المُعقّبين المُتعاملين معها؛ بقصد إخفاء عائديَّتها الحقيقيَّة والتهرُّب من المسؤوليَّة القانونيَّة؛ كون المُتَْـهمة من المُكلَّفين بتقديم كشف الذمَّة الماليَّة".
وأشارت إلى أنَّ "المضبوطات شملت، فضلاً عن سندات العقارات، سجلاتٍ عقاريَّةً، و(31) بياناً مُدوَّنةً فيها بصمات أشخاصٍ على بياض، و(4) حاسباتٍ من بينها حاسبةٌ خاصةٌ بفتح "الباركود" تعود إلى مديريَّة التسجيل العقاري في صلاح الدين كانت مودعةً في دار المتهمة، إضافةً إلى مبالغ ماليَّةٍ بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وصندوقٍ يضمُّ مصوغاتٍ ذهبيَّةً متنوعةً، ومجموعةٍ من عقود الشراء والوكالات ومعاملات المواطنين، فضلاً عن ضبط سيارةٍ حديثةٍ تعود إلى زوج المتهمة".
ونوَّهت الهيئة "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة والمضبوطات، وعرضه بصحبة المتهم أمام قاضي
محكمة تحقيق
صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر، بعد تدوين أقواله، توقيفه على ذمَّة التحقيق وفق أحكام المادة (36) من
قانون مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
النزاهة تعتقل معاون مدير التسجيل العقاري في تكريت بتهم فساد
09:41 | 2026-08-16
النزاهة: الحبس الشديد بحقّ معاون مدير التسجيل العقاري بكركوك سابقاً لإضرارها بالمال العام
12:54 | 2026-07-10
التسجيل العقاري توضح حقيقة "تزوير عقارات العامرية": ملف قديم أُغلق قضائياً
05:59 | 2026-06-13
النزاهة تضبط مدير دائرة تنفيذ في البصرة متلبسا باستغلال منصبه
06:47 | 2026-06-14
محليات
ترندات
هيئة
النزاهة
قانون مكافحة غسل الأموال
التسجيل العقاري
السومرية نيوز
هيئة النزاهة
محكمة تحقيق
سومرية نيوز
صلاح الدين
صلاح الدي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
غدا وبعد غد.. زخات مطر وحرارة تتجاوز الـ 50 مئوية
محليات
37.05%
02:39 | 2026-08-28
غدا وبعد غد.. زخات مطر وحرارة تتجاوز الـ 50 مئوية
02:39 | 2026-08-28
التربية تعلن نتائج اختبارات القبول للموهوبين والمتفوقين والمتميزين
محليات
26.36%
08:31 | 2026-08-27
التربية تعلن نتائج اختبارات القبول للموهوبين والمتفوقين والمتميزين
08:31 | 2026-08-27
بعد تأخر أهل العريس.. "خاطب" يستنجد بـ911 لإيصالهم إلى النجف
أمن
21.55%
13:55 | 2026-08-28
بعد تأخر أهل العريس.. "خاطب" يستنجد بـ911 لإيصالهم إلى النجف
13:55 | 2026-08-28
اعتقال "معلمة" شهيرة جمعت مليون ليرة شهريا من محتوى فاضح
دوليات
15.04%
01:33 | 2026-08-29
اعتقال "معلمة" شهيرة جمعت مليون ليرة شهريا من محتوى فاضح
01:33 | 2026-08-29
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2026 | 2026
12:45 | 2026-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2026 | 2026
12:45 | 2026-08-28
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2026 | 2026
12:45 | 2026-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2026 | 2026
12:45 | 2026-08-28
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
اخترنا لك
موجة ترابية تغطي محافظة عراقية (فيديو)
06:18 | 2026-08-29
على خلفية جريمة قتل.. شرطة البصرة تزل دار تجاوز في منطقة الهندية (فيديو)
05:08 | 2026-08-28
لحظات فرح تمنح بصيص امل لاطفال غزة من بين الخيام والمباني المهدمة (فيديو)
05:01 | 2026-08-28
أقارب العميد الشهيد بحادثة الدورة لـ السومرية: نطالب بالقصاص العادل وكشف الجناة
11:53 | 2026-08-27
امطار تطفئ لهب "اب" في البصرة.. رطوبة عالية ورياح شرقية (فيديو)
09:08 | 2026-08-27
غلق المنطقة بالكامل.. استشهاد عميد وإصابة 5 آخرين أثناء رفع التجاوزات في الدورة
04:49 | 2026-08-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.