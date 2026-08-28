لحظات فرح تمنح بصيص امل لاطفال غزة من بين الخيام والمباني المهدمة (فيديو)

وأظهرت لقطات مصورة، الأربعاء، تجمع أطفال وأهالي بين النزوح استعداداً لمتابعة العرض السينمائي، فيما ظهر أطفال وهم يرقصون، إلى جانب منظمي المبادرة أثناء تجهيز معدات العرض، قبل أن يجلس الأطفال والأهالي بين الخيام لمتابعة فيلم كرتوني على شاشة كبيرة.وقالت منسقة مشاريع مؤسسة المشهرواي في ، المشهرواي، إن المبادرة واجهت صعوبات في التنقل بين المخيمات، بالتزامن مع ضعف الإنترنت وانقطاع الكهرباء، مضيفةً: “لكن أكبر مخاوفنا مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، إذ نبقى دائماً في حالة توتر وخوف من استهداف الأطفال، خصوصاً عندما نعمل بالقرب من الخط الأصفر”.بدورها، أعربت النازحة أركان أبو عمشة عن ارتياحها للمبادرة، قائلةً: “شعرت أننا عدنا إلى أيامنا القديمة، كما كنا في منزلنا، وكما كنا نجلس أمام شاشة التلفزيون ونشاهد البرامج”.من جانبها، وصفت نازحة أخرى تدعى نعيمة الشنباري المبادرة بأنها “جميلة جداً”، مؤكدةً أنها “تجعل الأطفال يشعرون بالفرح”.وتُعد مبادرة “سينما الشارع” في قطاع غزة نافذة ثقافية ونفسية متنقلة، انطلقت عام 2021 بهدف نشر الثقافة وعرض الأفلام في المساحات المفتوحة والأحياء العامة، ومع غياب دور العرض السينمائي التقليدية، تحولت المبادرة خلال الحرب إلى وسيلة للدعم النفسي والترفيه، إذ تجوب مخيمات النازحين ومراكز الإيواء لعرض أفلام الرسوم المتحركة والدراما للأطفال والعائلات.واندلعت الحرب بين وحماس في 7 تشرين الأول 2023، عقب هجوم شنته الحركة على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1,139 شخصاً، فيما ردت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة على قطاع غزة، أدت إلى سقوط مئات الآلاف بين قتلى وجرحى.وتوقفت الحرب عقب إعلان الرئيس الأمريكي ، في 29 أيلول 2025، خطته المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، والتي تضمنت وقفاً فورياً للقتال، والإفراج عن جميع الرهائن، أحياءً أو أمواتاً، خلال 72 ساعة، إلى جانب الإفراج عن 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد و1,700 فلسطيني من سكان غزة اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول.