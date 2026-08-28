على خلفية جريمة قتل.. شرطة البصرة تزل دار تجاوز في منطقة الهندية (فيديو)

وذكر بيان لإعلام القيادة، أن عملية الإزالة جاءت بناءً على التوجيهات الرسمية القاضية بالتعامل الحازم مع العشوائيات ودور التجاوز التي تُستغل من قبل عناصر إجرامية ومطلوبين للقضاء، مشيراً إلى أن المفارز الأمنية والخدمية أتمت إزالة الموقع بالكامل واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.وشددت شرطة في بيانها على أن أي دار تجاوز يثبت استغلالها لارتكاب الجرائم أو إيواء الخارجين عن القانون ستكون هدفاً للإزالة الإدارية والأمنية الفورية، مؤكدة استمرار حملاتها لمنع تحويل تلك المواقع إلى أوكار للجريمة وملاذات فارين من العدالة.