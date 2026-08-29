مجلس الخدمة يوضح بشأن الدرجات الوظيفية في موازنة 2027

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "دور المجلس في ملف التعيينات يأتي ضمن الاختصاصات والصلاحيات التي حددتها المادة 9 من رقم 4 لسنة 2009 المعدل، وبعد توفر المتطلبات القانونية والمالية اللازمة".وتابع أن "تحديد أعداد الدرجات الوظيفية واستحداثها والتخصيصات المالية اللازمة لها يرتبط بما تقرره الموازنة العامة لعام 2027 والجهات المختصة".