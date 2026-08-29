خطر موجّه للشباب والمراهقين.. ماذا تعرف عن المخدرات الرقمية في العراق؟

وأكد المركز، في بيان، أن سهولة الوصول إلى هذا المحتوى عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي تجعل الفئات العمرية الشابة أكثر عرضة للتجربة، مشدداً على ضرورة التعامل مع الظاهرة وفق تقييم علمي بعيد عن التهويل، لا سيما أن الأدلة العلمية بشأن مساواتها بالمخدرات التقليدية ما تزال محدودة.وأوضح البيان أن دراسة دولية ضمن (Global Drug Survey 2021) شملت 30,896 شخصاً من 22 دولة أظهرت أن 5.3% من المشاركين استخدموا النغمات ثنائية التردد للوصول إلى حالات شعورية متغيرة، فيما استخدمها 72.2% للاسترخاء أو النوم، و34.7% لتغيير المزاج، بينما أكد 11.7% سعيهم للحصول على تأثير يشبه التقليدية، لافتاً إلى عدم توفر أي رسمية تحدد عدد مستخدمي هذا النوع من الملفات الصوتية في حتى الآن.وأشار المركز إلى أن أبرز المخاطر المحتملة تتمثل في اضطرابات النوم والمزاج والتركيز، والعزلة الاجتماعية، والاستخدام المفرط للسماعات والأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن احتمالية استغلال المنصات الرقمية لربط هذا المحتوى بالترويج للمخدرات التقليدية.وطالب المركز الحكومة والجهات المختصة، لا سيما وزارات والداخلية والاتصالات والتربية والتعليم العالي، بإعداد استراتيجية وطنية وإجراء مسح علمي لقياس حجم الانتشار، إلى جانب إدراج التوعية بمخاطرها ضمن المناهج التعليمية، ومراقبة المحتوى الرقمي الذي يستهدف الفئات الشابة، وسد الفراغ التشريعي الخاص بالترويج لها.