التقاطع الوظيفي يعيد أكثر من مليار و367 مليون دينار في قطاع واحد بمحافظة واحدة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تمكنت عبر لتربية ، من استرداد (1,367,357,427) دينارا إلى ، حصيلة تدقيق ملاكاتها وإجراء التقاطع الوظيفي مع الوزارات والدوائر الحكومية خلال عشرة أشهر".وأضافت ان "عمليات المطابقة طالت بيانات الموظفين مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها والشؤون الاجتماعية، وكشفت حالات ازدواجية في الرواتب والاستحقاقات المالية".وأوضحت ان "وحدة التقاطع الوظيفي تتولى حاليا تدقيق البيانات الواردة وحسم الحالات المشمولة بالاسترداد، وفق الإجراءات القانونية والمالية المعتمدة".