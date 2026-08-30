بالفيديو.. صهريج عراقي يقطع طريق حمص–طرطوس

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه الطريق حركة متزايدة لصهاريج النفط العراقي المتجهة إلى محطة بانياس بمحافظة طرطوس، ما دفع في محافظة إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم مسارها، نظرا لخطورة الطريق وطبيعته الجبلية والمنحدرات الحادة فيه.وبحسب المسار الذي جرى اعتماده، أضيفت ثلاثة تقاطعات رئيسية لتنظيم حركة الصهاريج، وهي تقاطع نزول أم جامع، وتقاطع منطقة حديدة، وتقاطع نزول ، ضمن الطريق المخصص لنقل النفط باتجاه الساحل.ويعيد الحادث تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بمرور الصهاريج الثقيلة على طريق حمص–بانياس، ولا سيما في المقاطع الشديدة الانحدار، وسط مطالبة بتشديد إجراءات السلامة وتنظيم حركة هذه الشاحنات.