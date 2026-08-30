بمشاركة عراقية.. قيرغيزستان تستضيف النسخة الـ6 من ألعاب البدو العالمية (فيديو)

وتستعد العاصمة لإقامة حفل الافتتاح الرسمي وسط حضور يرتقب أن يضم عدداً من أبرز القادة والشخصيات الدولية، لتبدأ الفعاليات والمنافسات في العاصمة وفي منطقة ، الأصلي لهذه الدورة التي تعود مجدداً إلى موطنها لإحياء تقاليد البدو الرحل التي تواجه خطر الاندثار في العصر الحديث.وتشمل الدورة استعراضات رياضية وثقافية تعكس التراث الأصيل لسهوب ، حيث يخوض المشاركون مسابقات في الفنون القتالية التقليدية والفروسية والصيد بالنسور، إلى جانب تنظيم قرى الخيام التقليدية وتقديم الفلكلور الموسيقي والأطباق المحلية، مما يمنح المتابعين فرصة للانغماس في ثقافة البدو التاريخية وتجربة عاداتهم في البيئة الطبيعية الخلابة للمنطقة.