بالفيديو.. أمطار آب في العراق

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو لتساقط الامطار في احدى مناطق .

ووفقا لمقطع الفيديو فان احد أبناء وثق لحظة تساقط الامطار على طريق كونه ماسي بالمحافظة.