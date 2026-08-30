محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفل العراقي عبد الرحمن العجيلي (فيديو)

وذكرت قناة "العين" الإماراتية أنه، في لفتة إنسانية تعكس نهج دولة الإمارات وقيادتها في دعم الحالات الإنسانية، تكفّل بعلاج الطفل العراقي مهند العجيلي.ويمر الطفل عبد بمرحلة صحية حرجة تستدعي تلقي العلاج المناسب خلال فترة زمنية محدودة، إذ لم يتبقَّ أمامه سوى نحو شهرين للاستفادة من العلاج المطلوب لحالته.وجاءت مبادرة لتمنح الطفل وأسرته أملاً جديداً في تجاوز محنته الصحية، وتخفيف الأعباء المترتبة على رحلة علاجه، مجسدةً القيم الإنسانية التي تحرص عليها القيادة الإماراتية من خلال مساندة المرضى وأصحاب الحالات الحرجة ومد يد العون لهم في الأوقات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.وعبّر والد الطفل عبد الرحمن عن بالغ امتنانه للشيخ عقب تكفله بباقي المبلغ المطلوب لعلاج نجله، وقال في رسالة مؤثرة: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والشكر لمقام صاحب السمو بن لتكفله بباقي مبلغ علاج عبد الرحمن، لا نعرف كيف نجازيه، ونسأل الله أن يديم على الإمارات نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية".وأضاف والد الطفل أن المبادرة أنهت معاناة استمرت لنحو عامين، قائلاً: "انتهى كابوس استمر معنا سنتين، طرقنا خلالهما كل الأبواب، والحمد لله لم يُردَّ لنا صوت ولم نرجع خائبين، ونسأل الله أن يجازيه الجنة ويحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها"، متابعاً: "شكراً من القلب لكم، منا جزيل الشكر، ودولة الإمارات دائماً سبّاقة إلى الخير والإنسانية وأهلها أهل خير".