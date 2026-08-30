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محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفل العراقي عبد الرحمن العجيلي (فيديو)
ترندات
السومرية نيوز – دوليات
كشفت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الأحد، عن تكفل نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعلاج الطفل العراقي عبد الرحمن مهند العجيلي، البالغ من العمر 11 عاماً و10 أشهر، والمصاب بمرض ضمور العضلات.
2026-08-30 | 06:19
2026-08-30T06:19:43+00:00
Alsumaria Tv
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محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفل العراقي عبد الرحمن العجيلي (فيديو)
965 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
كشفت وسائل إعلام
إماراتية
، اليوم الأحد، عن تكفل
نائب رئيس الدولة
، رئيس
مجلس الوزراء
حاكم دبي،
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
، بعلاج الطفل العراقي
عبد الرحمن
مهند العجيلي، البالغ من العمر 11 عاماً و10 أشهر، والمصاب بمرض ضمور العضلات.
وذكرت قناة "العين" الإماراتية أنه، في لفتة إنسانية تعكس نهج دولة الإمارات وقيادتها في دعم الحالات الإنسانية، تكفّل
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
بعلاج الطفل العراقي
عبد الرحمن
مهند العجيلي.
ويمر الطفل عبد
الرحمن
بمرحلة صحية حرجة تستدعي تلقي العلاج المناسب خلال فترة زمنية محدودة، إذ لم يتبقَّ أمامه سوى نحو شهرين للاستفادة من العلاج المطلوب لحالته.
وجاءت مبادرة
الشيخ محمد بن راشد
لتمنح الطفل وأسرته أملاً جديداً في تجاوز محنته الصحية، وتخفيف الأعباء المترتبة على رحلة علاجه، مجسدةً القيم الإنسانية التي تحرص عليها القيادة الإماراتية من خلال مساندة المرضى وأصحاب الحالات الحرجة ومد يد العون لهم في الأوقات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.
وعبّر والد الطفل عبد الرحمن عن بالغ امتنانه للشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
عقب تكفله بباقي المبلغ المطلوب لعلاج نجله، وقال في رسالة مؤثرة: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والشكر لمقام صاحب السمو
الشيخ محمد
بن
راشد آل مكتوم
لتكفله بباقي مبلغ علاج عبد الرحمن، لا نعرف كيف نجازيه، ونسأل الله أن يديم على الإمارات نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية".
وأضاف والد الطفل أن المبادرة أنهت معاناة استمرت لنحو عامين، قائلاً: "انتهى كابوس استمر معنا سنتين، طرقنا خلالهما كل الأبواب، والحمد لله لم يُردَّ لنا صوت ولم نرجع خائبين، ونسأل الله أن يجازيه الجنة ويحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها"، متابعاً: "شكراً من القلب لكم، منا جزيل الشكر، ودولة الإمارات دائماً سبّاقة إلى الخير والإنسانية وأهلها أهل خير".
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الطفل العراقي عبد الرحمن العجيلي (فيديو)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد آل مكتوم
الشيخ محمد بن راشد
نائب رئيس الدولة
السومرية نيوز
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