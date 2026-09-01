بالفيديو.. انفجار مستودع ذخيرة في سوريا

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "مستودع ذخيرة في الحي الغربي من مدينة بنش بريف إدلب شمال غربي ، انفجر اليوم، دون معرفة الأسباب".وأضافت ان "القوات الامية طوقت المكان، فيما باشرت فرق الدفاع المدني باخماد الحريق الذي نتج عن انفجار المستودع".