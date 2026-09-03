بسبب "الكاز".. أصحاب المولدات يتظاهرون أمام توزيع بغداد وهذه مطالبهم (فيديو)

وقال ممثلون عن أصحاب المولدات لـ" "، إنهم لم يستلموا حصصهم الوقودية منذ شهرين رغم استكمالهم إجراءات البطاقات الإلكترونية (الماستر كارد)، مشيرين إلى وجود تقاذف للمسؤولية بين الجهات المعنية، حيث أكد مدير هيئة توزيع عدم وجود دور تنفيذي للمحطات في هذه البطاقات دون تحديد موعد محدد لإطلاق الحصص.وفي السياق ذاته، شهد محيط مستودع "الحسين" توقفاً لعدد كبير من أصحاب المولدات بانتظار وصول شحنات الكاز، بالتزامن مع مناشدات واحتجاجات غاضبة وردت من أصحاب المولدات في مستودع "المشاهدة" لمطالبة بالإسراع في توفير الكاز وتفادي إيقاف التجهيز للمواطنين.