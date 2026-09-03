جنائز رمزية للمفقودين في فيضانات نيبال.. وعائلات تقيم طقوس الوداع (فيديو)

وفي مشهد يفطر القلب، لجأت عشرات العائلات إلى إقامة طقوس الجنائز الرمزية التي تتضمن إحراق دمى مصنوعة من القش وفقاً للتقاليد الهندوسية، وذلك بعد أيام من البحث المضني في المشارح ومراكز الإيواء وفقدان الأمل في العثور على أسرهم أحياء أو انتشال جثامينهم.من جانبها، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات المدمرة التي اجتاحت المناطق الحدودية مع إلى أكثر من 1114 قتيلاً على الأقل، فيما لا يزال نحو 3916 شخصاً في عداد المفقودين وسط صعوبة عمليات الإنقاذ.