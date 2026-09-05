"متى تنتهي هذه المهزلة؟"... استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود في بغداد (فيديو)

وتُظهر اللقطات المصوّرة طوابير ممتدة من المركبات في الشوارع المؤدية إلى محطات الوقود، فيما ينتظر السائقون داخل سياراتهم لساعات، وسط ازدحام مروري يمتد لمسافات طويلة.ووجه المواطن نداء إلى الحكومة لمعالجة الأزمة، قائلاً: "سيادة الحكومة الموقرة، إلى متى ستظل هذه المهزلة؟ أريد أن أعرف، نحن نتجه إلى الهاوية، إلى أين يذهب الوقود؟ أين هو؟ متى تنتهي هذه المهزلة؟".من جانبه، قال المواطن خالد حسين إنه "أمضى نحو ساعتين في طابور السيارات"، مشيراً إلى أن "طول الطابور بلغ قرابة كيلومترين".وأكد "لا نستطيع العمل، بسبب هذا الازدحام، نخرج أحياناً للعمل، وأحياناً لا نتمكن من ذلك".يذكر ان عزت حالة الاكتظاظ أمام محطات تعبئة الوقود إلى "وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك"، مؤكدة اتخاذ إجراءات لمعالجة النقص في إمدادات البنزين وتعزيز الخزين الاستراتيجي.وأشارت الوزارة إلى أن أحداث المنطقة والصراع الدائر فيها يتسببان في "بعض الإشكالات اللوجستية لحركة الناقلات"، ما يؤدي إلى تأخر وصولها أو رسوها في الموانئ العراقية.وأوضحت الوزارة أن "ناقلة واحدة حالياً هي التي تم التعاقد معها"، مشيرة إلى أن ذلك جاء في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة.