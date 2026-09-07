بالفيديو.. طلبة عراقيون بجامعة سمنان يتعرضون لاعتداء من قبل ايرانيين امام انظار الشرطة

ووفقا لمقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الجتماعي، فان عراقيين في الإيرانية، تعرضوا الى اعتداء من قبل ايرانيين امام انظار الشرطة.وناشد الطلبة " بالتدخل العاجل لحمايتهم، عقب تعرض القسم الداخلي الذي يقيمون فيه لاقتحام وهجوم من قبل عدد من الأشخاص الإيرانيين.وبحسب شهادات الطلبة، فإن "بعض المهاجمين كانوا في حالة سُكر شديد"، مشيرين الى ان "الحادثة وقعت بحضور الشرطة الإيرانية"، وسط مطالبات بتحرك رسمي عراقي لضمان سلامة الطلبة ومحاسبة المتسببين بالاعتداء.