شاهد.. لحظة الهجوم الحوثي على السعودية

ووفقا لوسائل الاعلام فان "الهجوم استخدمت فيه الصواريخ البالستية والطائرات المسّيرة على منطقة خميس مشيط جنوب ".وأكدت ان "ذلك جاء رد على الضربات السعودية التي طالت الأراضي اليمينة".