مع البنزين.. ازمة كاز في بغداد (فيديو)

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه حصول ازمة كاز في العاصمة .

ووفقا للمقطع فان طوابير العجلات التي تعمل بنظام الكاز امتدت لمسافات طويلة امام محطات الوقود، إضافة الى استمرار ازمة البنزين والتي نشهد اصطفاف المركبات امام المحطات رغم التطمينات الحكومية.

ودعا مواطنون الحكومة الى "التدخل وحل هذه الازمات كونها تهدد ارزاق الكثير من المواطنين الذين يعملون سائقي اجرة سواء لمركبات التاكسي او النقل بالباصات".