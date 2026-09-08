وفاة مواطن داخل مركبته اثناء التزود بالوقود في الموصل (فيديو)

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تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لحالة وفاة مواطن داخل مركبته اثناء التزود بالوقود في .

يذكر ان وعدد من المحافظات تشهد ازمة في البنزين، حيث اصطفت المركبات امام محطات الوقود لمسافات طويلة بهدف الحصول على البنزين.