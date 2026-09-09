بالفيديو.. انهيار جزء من مشروع ماء البدعة يهدد تجهيز البصرة بالماء الحلو

وأظهر الفيديو انهياراً في أحد أجزاء المشروع، الأمر الذي أثار مخاوف من تأثير الأضرار على عمل المشروع واستمرار عملية تجهيز المياه للمواطنين.وبحسب المعلومات المتداولة، فإن وقع عند نحو الساعة الثامنة صباحاً من يوم الثلاثاء 8 أيلول 2026، فيما لم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى حدوثه أو حجم الأضرار الناجمة عنه.وطالب مواطنون، الجهات الحكومية والدوائر المختصة بسرعة الكشف عن موقع الضرر وتقييمه، والعمل على إصلاح الجزء المنهار في أسرع وقت ممكن، تفادياً لاتساع نطاق الأضرار أو حدوث أي تأثير على إمدادات المياه.